На Николаевщине в оросительном канале утонул мужчина
В Николаевской области спасатели достали из оросительного канала тело мужчины
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Трагедия произошла в с. Луч Гороховской территориальной общины Баштанского района Николаевской области.
На вызов прибыли спасатели и изъяли тело из воды. Личность погибшего устанавливается.
Напомним, недавно на Франковщине утонул мужчина во время спасения дочерей.
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