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23 июля 2021, 16:14 324

На Николаевщине в оросительном канале утонул мужчина

23 июля 2021, 16:14 324
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Фото из открытых источников
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В Николаевской области спасатели достали из оросительного канала тело мужчины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Трагедия произошла в с. Луч Гороховской территориальной общины Баштанского района Николаевской области.

На вызов прибыли спасатели и изъяли тело из воды. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, недавно на Франковщине утонул мужчина во время спасения дочерей.

Украина происшествия смерти Николаев Николаевская область

 
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