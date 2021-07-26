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26 липня 2021, 16:05 4

На Миколаївщині кожна 4-5 великогабаритна машина їде перевантаженою - Служба автодоріг області

26 липня 2021, 16:05 4
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Фото з відкритих джерел
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Згідно з даними моніторингу WIM-системи "зважування в русі", кожна 4-5 великогабаритна машина їде перевантаженою

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, передає RegioNews.

Більшість порушників перевищують обмеження загальної маси більше ніж на 20%. Тобто при максимально допустимій масі в 40 т, майже кожна 5 фура пересувається дорогами з навантаженням 48 т і більше, — йдеться в повідомленні.

На думку експертів, довготривалість експлуатації доріг в такому випадку неможлива.

Повідомляємо, що подальші спроби об’їзду WIM-систем будуть одразу доведені до правоохоронних органів. Наполегливо просимо очільників місцевих територіальних громад більше уваги приділяти забороні несанкціонованого проїзду транспорту, що оминає комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю, — попередили у службі.

Як повідомлялося, 29 червня Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю перевантажених фур. В Україні штрафуватимуть за відмову від габаритно-вагового контролю - Верховна рада схвалила відповідний законопроєкт №3743 у другому читанні.

штраф Фура Миколаївська область вага Служба автомобільних доріг

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