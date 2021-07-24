На Донбассе сегодня зафиксировано семь обстрелов украинских позиций

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В течение суток, 24 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Южного и Широкина российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Авдеевки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет, - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 211 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, в предыдущие сутки в ООС было 10 нарушений "тишины" боевиками, в том числе обстреливали жилой сектор.