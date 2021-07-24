17:04  24 июля
На Львовщине подтвердили три случая заболевания коронавирусом-"Дельта"
17:18  24 июля
300 кг янтаря и оборудования на миллион: разоблачен незаконный канал переправки драгоценных камней за границу
17:44  24 июля
На Донбассе сегодня зафиксировано семь обстрелов украинских позиций
UA | RU
UA | RU
24 июля 2021, 17:44 49

На Донбассе сегодня зафиксировано семь обстрелов украинских позиций

24 июля 2021, 17:44 49
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В течение суток, 24 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Южного и Широкина российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Авдеевки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет, - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 211 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, в предыдущие сутки в ООС было 10 нарушений "тишины" боевиками, в том числе обстреливали жилой сектор.

Донбасс ООС боевики обстрелы оккупанты

На Киевщине разоблачили схему вымогательства средств с ветеранов АТО/ООС
23 июля 2021, 15:04
На Донбассе нашли схрон с гранатами и патронами
23 июля 2021, 11:59
На Донбассе активизировались вражеские снайперы и диверсанты - разведка
20 июля 2021, 17:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram