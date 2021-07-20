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20 июля 2021, 17:11 300

На Донбассе активизировались вражеские снайперы и диверсанты - разведка

20 июля 2021, 17:11 300
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Фото из открытых источников
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На Донбассе активизировались вражеские снайперы и диверсионные группы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook Главного управления разведки

По данным разведчиков, в отдельных подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов были проведены:

- собрание с корректировщиками артиллерийского огня;

- учения с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий;

-учения с боевой стрельбой артиллерийских расчетов по наступательной тематике.

Кроме того, российско-террористические войска активизировали подготовку к проведению диверсионно - разведывательных мероприятий.

Также на передовых позициях оккупантов возросло количество разведывательных подразделений и снайперских пар, которые недавно прошли специальную подготовку в учебных центрах на территории Ростовской области РФ".

Напомним, боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе три раза за минувшие сутки и продолжили обстрелы сегодня с утра.

Донбасс разведка

 
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