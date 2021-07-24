На Донбасі сьогодні зафіксовано сім обстрілів українських позицій

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Протягом поточної доби, 24 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає, - йдеться у повідомленні.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 211 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, в попередню добу в ООС було 10 порушень "тиші" бойовиками, в тому числі обстрілювали житловий сектор.