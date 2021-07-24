Сутки в ООС: 10 нарушений "тишины" боевиками, в том числе обстреливали жилой сектор
За прошедшие сутки, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Вблизи Опросного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Возле Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
На Приазовье, недалеко от Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.
Из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7 часов утра 24 июля, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Возле населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра, - говорится в сообщении.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.
За минувшие и текущие сутки среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Как сообщалось, вчера в Марьинке местный житель получил ранение после обстрела. В прифронтовой Марьинке (Донецкая область) во время обстрела пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями.