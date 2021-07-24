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Сутки в ООС: 10 нарушений "тишины" боевиками, в том числе обстреливали жилой сектор
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24 июля 2021, 10:15 60

Сутки в ООС: 10 нарушений "тишины" боевиками, в том числе обстреливали жилой сектор

24 июля 2021, 10:15 60
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Опросного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, недалеко от Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.

Из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра 24 июля, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Возле населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра, - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

За минувшие и текущие сутки среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщалось, вчера в Марьинке местный житель получил ранение после обстрела. В прифронтовой Марьинке (Донецкая область) во время обстрела пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

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