Вечером в Киеве могут ограничить вход на три станции метро - из-за футбола
В столице в субботу, 24 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена
Об этом сообщила пресс-служба КП " Киевский метрополитен", передает RegioNews.
Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Просим прощения за возможные неудобства! - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в начале июля в Киеве закрывали станцию метро: проводили антитеррористические учения.
А 21 июля в столичном метро подрались две группы парней, применили слезоточивый газ.