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24 июля 2021, 16:18 84

Вечером в Киеве могут ограничить вход на три станции метро - из-за футбола

24 июля 2021, 16:18 84
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Фото из открытых источников
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В столице в субботу, 24 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена

Об этом сообщила пресс-служба КП " Киевский метрополитен", передает RegioNews.

Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Просим прощения за возможные неудобства! - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале июля в Киеве закрывали станцию метро: проводили антитеррористические учения.

А 21 июля в столичном метро подрались две группы парней, применили слезоточивый газ.

метро футбол безопасность закрытие Столица

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