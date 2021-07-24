В центре Киева пожар во дворе на Крещатике, 13

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В центре Киева днем 24 июля произошел пожар на Крещатике. Возгорание возникло во дворе одного из домов

Об этом рассказали в пресс-службе столичной ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели сообщили, что 24 июля в 14:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в Печерском районе столицы - на ул. Крещатик, 13. На место происшествия направили отделение спасателей 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что во дворе многоэтажек на открытой территории в контейнерах горел мусор на площади 20 кв. м. Бойцы сразу приступили к тушению пожара, - сообщают в ГСЧС.

В 14:40 пожар был локализован и в 14:58 - ликвидирован.

Спасатели добавляют, что на месте происшествия работала 1 единица пожарно спасательной техники и 5 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Как сообщалось, на выходные ГСЧС объявила самый высокий уровень пожарной опасности: что запрещается.

Также сегодня в Кривом Роге горел пансионат для пожилых людей.