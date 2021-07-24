У Києві ввечері можуть обмежити вхід на три станції метро - через футбол
У столиці в суботу, 24 липня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Інгулець" (смт Петрове) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену
Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен", передає RegioNews.
Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності! - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, на початку липня у Києві закривали станцію метро: проводили антитерористичні навчання.
А 21 липня у столичному метро побилися дві групи молодиків, застосували сльозогінний газ.