Кабмин объявил конкурс на должности заместителей главы НСЗУ

Фото: Сайт КМУ

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

Он отметил, что до завершения конкурса исполнять обязанности заместителей правительство уполномочило Дмитрия Самофалова и Татьяну Бойко.

Ранее Минздрав объявил конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья.

Известно, что ранее конкурс на занятие этой должности проводился во время работы предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова. Сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.