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16 июня 2021, 16:58 129

Кабмин объявил конкурс на должности заместителей главы НСЗУ

16 июня 2021, 16:58 129
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Фото: Сайт КМУ
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Кабинет министров объявил конкурсы на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья Украины

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

Он отметил, что до завершения конкурса исполнять обязанности заместителей правительство уполномочило Дмитрия Самофалова и Татьяну Бойко.

Ранее Минздрав объявил конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья.

Известно, что ранее конкурс на занятие этой должности проводился во время работы предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова. Сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.

Кабмин Украина Минздрав Виктор Ляшко НСЗУ

 
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