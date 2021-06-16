Кабмин объявил конкурс на должности заместителей главы НСЗУ
Кабинет министров объявил конкурсы на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья Украины
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет RegioNews.
Он отметил, что до завершения конкурса исполнять обязанности заместителей правительство уполномочило Дмитрия Самофалова и Татьяну Бойко.
Ранее Минздрав объявил конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья.
Известно, что ранее конкурс на занятие этой должности проводился во время работы предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова. Сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.
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