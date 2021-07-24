У центрі Києва пожежа у дворі на Хрещатику, 13

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В центрі Києва вдень 24 липня сталася пожежа на Хрещатику. Загорання виникло у дворі одного із будинків

Про це розповіли у пресслужбі столичної ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники повідомили, що 24 липня о 14:20 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у Печерському районі столиці - на вул. Хрещатик, 13. На місце події направили відділення рятувальників 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що у дворі багатоповерхівок на відкритій території у контейнерах горіло сміття на площі 20 кв.м. Бійці відразу приступили до гасіння пожежі, - повідомляють у ДСНС.

О 14:40 пожежу було локалізовано та о 14:58 - ліквідовано.

Рятувальники додають, що на місці події працювало 1 одиниця пожежно рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, на вихідні ДСНС оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки: що забороняється.

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