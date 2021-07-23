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23 июля 2021, 12:16 1242

Украина неизбежно вернется в красную зону карантина - Минздрав

23 июля 2021, 12:16 1242
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Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения убеждены, что в Украине будет усилен карантин вплоть до жесткого варианта

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ТСН

"В красную зону, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - говорит Игорь Кузин.

Он считает, что снятые маски сейчас могут сыграть злую шутку, а мощность третьей волны в Украине будет зависеть лишь от количества людей, которое успеют вакцинировать на тот момент.

"Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью иметь свой иммунитет", - подчеркнул главный санврач.

Напомним, что в Киеве пока не планируют усиление карантина.

карантин Минздрав вакцинация маски иммунитет

 
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