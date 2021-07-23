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23 июля 2021, 15:31 60

Купаться на одесских пляжах не рекомендуют: названа причина

23 июля 2021, 15:31 60
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Фото: Facebook/Олег Ковтун
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В связи с ливнями, которые прошли в Одессе 22 июля, большое количество поверхностных вод попало в акваторию, поэтому специалисты рекомендуют воздержаться от купания, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", — говорится в сообщении.

По результатам исследований проб морской воды большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

Напомним, Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило многие городские улицы.

Одесса пляж море Госпотребслужба непогода

 
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