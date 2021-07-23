Купаться на одесских пляжах не рекомендуют: названа причина
В связи с ливнями, которые прошли в Одессе 22 июля, большое количество поверхностных вод попало в акваторию, поэтому специалисты рекомендуют воздержаться от купания, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", — говорится в сообщении.
По результатам исследований проб морской воды большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.
Напомним, Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило многие городские улицы.