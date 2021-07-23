Жители Арабатской стрелки обвиняют местные власти в срыве курортного сезона и перекрывают дорогу

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На Арабатской стрелке 22 июля вечером возмущенные жители села Счастливцево во второй раз перекрыли движение транспорта на въезде в Геническ из-за отключения электроэнергии. Перед тем, днем, депутаты Генического горсовета приняли обращение по обеспечению города электроснабжением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные издания Новый день и Первый региональный.

22 июля почти 10 часов в селе Счастливцево снова не было света.

Электроснабжение в Счастливцево прекратилось около 13:00 и к 21:00 так и не возобновилось. Не дождавшись света, люди вышли на трассу и около двух часов ходили по пешеходному переходу, заблокировав дорогу.

Как рассказали участники акции протеста, кроме электроэнергии у них весь день не было воды. Возмущались они и нашествием комаров и медуз и бездействием местных властей.

Местные жители утверждают, что нынешний курортный сезон фактически сорван. Из-за бесконечных отключений электроэнергии на Арабатской Стрелке, нашествия медуз и комаров курортники остаются недовольны отдыхом в местных селах.

В то же время перекрытие дороги возмутило и самих курортников, которые были вынуждены ждать окончания протестов.

Как пояснили в пресс-службе "Херсоноблэнерго”, 22 июля часть Счастливцева была обесточена из-за грозы и шквального ветра.

В полдень из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных значительным грозовым перенапряжением и порывами ветра, на подстанции "Счастливцево” произошло повреждение силового оборудования. Аварийная ситуация привела к частичному обесточиванию села. Восстановление электроснабжения потребителям осложнялось длительным проливным дождем и грозой, — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее отключение электроэнергии на Арабатской стрелке произошло 19 июля. Сначала оно было плановым, а когда возобновилось электроснабжение, произошла авария. В этот день здесь стояла страшная жара и сети, по словам местных чиновников, просто не выдержали большого количества включенных кондиционеров. Оставшись на долгое время без света, местные жители вечером 19 июля выходили перекрывать дорогу.

Во время своего визита в Геническ 21 июля глава облгосадминистрации Сергей Козырь заверил, что до окончания курортного сезона с "Херсоноблэнерго” договорились не осуществлять плановые отключения электроэнергии на Арабатке.

А на заседании X сессии Генического горсовета вчера, 22 июля, депутаты горсовета обратились к руководству AT "Херсоноблэнерго", Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области, НКРЭКУ по обеспечению бесперебойного электроснабжения.

Депутаты сообщают о массовых отключениях электроэнергии населению, базам отдыха и пансионатам 18 и 19 июля в городе и курортных селах. Депутаты заявляют о неудовлетворительной подготовке сетей электроснабжения AT "Херсоноблэнерго" к летнему оздоровительному периоду и практическом бездействии в течение двух суток. Вследствие этого без стабильного электроснабжения и питьевой воды более чем на два дня осталось почти 60 тысяч туристов и местного населения.

Указанная ситуация привела к авариям на электроподстанциях учреждений отдыха, массовому выходу из строя бытового оборудования населения, социальной напряженности, что вылилось в перекрытие дороги регионального значения Херсон - Стрелковое возмущенным населением и массовому отъезду отдыхающих, - говорится в обращении.

Депутаты требуют обеспечить недопущение таких инцидентов в будущем.

Как сообщалось 21 июля, непогода в Украине оставила более 800 населенных пунктов без света.