Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина

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По состоянию на 23 июля в Ивано-Франковской и Луганской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Ивано-Франковской области наблюдается "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 75%, хотя еще днем ранее был в пределах 12%.

В то же время в Луганской области уровень общего количества госпитализированных с COVID-19 составляет 54,1%.

Впрочем, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере два показателя.

Напомним, ранее показателям "зеленой" зоны не соответствовали Одесская и Тернопольская области.