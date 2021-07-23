Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина
По состоянию на 23 июля в Ивано-Франковской и Луганской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.
Так, в Ивано-Франковской области наблюдается "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 75%, хотя еще днем ранее был в пределах 12%.
В то же время в Луганской области уровень общего количества госпитализированных с COVID-19 составляет 54,1%.
Впрочем, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере два показателя.
Напомним, ранее показателям "зеленой" зоны не соответствовали Одесская и Тернопольская области.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"