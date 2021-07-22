В турфирмах Киева разоблачили схему фальсификации результатов COVID-тестов

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали схему производства фиктивных результатов ПЦР-тестов на COVID-19, которая была организована двумя туристическими компаниями в Киеве

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что сотрудники этих фирм продавали клиентам справки о негативном тесте, хотя те не сдавали никаких анализов. Цена одной такой справки составляла от 1000 до 1200 гривен.

Внешне сертификат выглядел как настоящий: удостоверял отсутствие инфицирования COVID-19 на английском, был заверен мокрой печатью и содержал QR-код", - отметили в пресс-центре.

У фигурантов дела изъяли поддельные справки и мокрую печать столичного медучреждения, а также компьютер и флешнакопители, содержащие доказательства массовой продажи подделок.

Сейчас решается вопрос объявления о подозрении фигурантам схемы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что дельцы с Черкасщины зарабатывали на фейковых COVID-справках до 100 тыс грн в месяц.