Мільйон за перемогу в тендері: на підготовці шахрайської схеми викрито чиновника Міноборони

Правоохоронці викрили керівника одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міноборони України, а також його спільника, які намагалися отримати $1 млн від представника приватного підприємства в обмін на перемогу в тендері та укладення договору на використання земельної ділянки

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

Сьогодні чиновнику і його спільнику повідомили про підозру в готуванні до вчинення шахрайства (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, керівник одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільник за попередньою змовою мали намір отримати від представника підприємства $1 млн нібито під приводом укладання договору на використання земельної ділянки, що перебуває в користуванні Міноборони, для будівництва на ній житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, - йдеться в повідомленні.

У свою чергу в Нацполіції зазначають, що в обмін на гроші підозрювані обіцяли "вирішити питання" з перемогою зазначеного підприємства в тендері, надаючи потім можливість будувати житло для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Під час обшуків слідчі та прокурори вилучили низку доказів, у тому числі й документи, в яких заздалегідь визначено переможця, - наголошують у поліції.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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