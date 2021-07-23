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23 липня 2021, 18:58 305

Мільйон за перемогу в тендері: на підготовці шахрайської схеми викрито чиновника Міноборони

23 липня 2021, 18:58 305
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Правоохоронці викрили керівника одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міноборони України, а також його спільника, які намагалися отримати $1 млн від представника приватного підприємства в обмін на перемогу в тендері та укладення договору на використання земельної ділянки

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

Сьогодні чиновнику і його спільнику повідомили про підозру в готуванні до вчинення шахрайства (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, керівник одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільник за попередньою змовою мали намір отримати від представника підприємства $1 млн нібито під приводом укладання договору на використання земельної ділянки, що перебуває в користуванні Міноборони, для будівництва на ній житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, - йдеться в повідомленні.

У свою чергу в Нацполіції зазначають, що в обмін на гроші підозрювані обіцяли "вирішити питання" з перемогою зазначеного підприємства в тендері, надаючи потім можливість будувати житло для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Під час обшуків слідчі та прокурори вилучили низку доказів, у тому числі й документи, в яких заздалегідь визначено переможця, - наголошують у поліції.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомлялося, поліція зловила на отриманні відкату високопосадовця Пенсійного фонду Івано-Франківщини.

Також на Київщині викрили схему вимагання коштів з ветеранів АТО/ООС.

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