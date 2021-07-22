Полиция поймала на получении отката чиновника Пенсионного фонда Иванофранковщины

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Полиция разоблачила начальника одного из управлений Пенсионного фонда в Ивано-Франковской области на получении "отката" за победу в тендерах.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

По данным полиции, начальник структурного подразделения областного управления Пенсионного фонда получал "вознаграждение" за победу предпринимателей на тендерах. Размер неправомерной выгоды составлял 10-15% от общей суммы договоров.

"В ходе процессуальных мероприятий полицейские задокументировали факт вымогательства им 10%" отката " от предпринимателя за расчеты по проведенному ремонту, а также дальнейшее содействие в победе тендеров. При поддержке КОРД чиновника задержали во время получения 12 тыс грн. Решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - отмечают в полиции.

Напомним, что на Ровенщине в июле задержали заместителя военного комиссара при получении взятки.