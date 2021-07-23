В Житомирской тюрьме от тяжелых травм скончался заключенный, медик пытался скрыть причину смерти

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В Житомире в тюрьме № 8 от тяжелых травм скончался заключенный. Фельдшер медчасти пытался скрыть причину смерти

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, фельдшер городской медчасти филиала "Центра охраны здоровья ДКВС Украины" в области подписал предварительный диагноз, что смерть заключенного наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Зато судебно-медицинский эксперт установил, что мужчина умер из-за тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер с повреждением легких и шок.

Сейчас областная прокуратура открыла уголовные производства по факту нанесения тяжких телесных повреждений, ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками, а также служебной халатности сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, в начале года Малюська анонсировал создание "модельной тюрьмы", где заключенных будут учить "нормальной жизни". К заключенным будут применять "лучшие европейские практики".