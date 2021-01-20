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20 января 2021, 09:52 4

Малюська анонсировал создание "модельной тюрьмы", где заключенных будут учить "нормальной жизни"

20 января 2021, 09:52 4
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К заключенным будут применять "лучшие европейские практики"
К заключенным будут применять "лучшие европейские практики"
Фото: из открытых источников
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Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что в 2022 году планируется реализация проекта так называемой "модельной тюрьмы", где в основе подхода к заключенным и персоналу будут применяться лучшие европейские практики.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".

Новые следственные изоляторы должны быть построены под Киевом и Львовом.

Министр отметил, что акцент будет на том, чтобы человек, находящийся в заключении, привыкала к обычной жизни.

"Сейчас в тюрьме он (заключенный, - ред.), наоборот, отвыкает от нормальной жизни: за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он или сидит в камере, или на час выходит на улицу "погулять" во дворике. Это не адаптация человека к нормальной жизни, это, наоборот, его деградация. Он (человек, - ред.) не готов к нормальной жизни. А в Северной Европе действует принцип нормальности, то есть человек может, например, сам считать какие-то свои деньги, сам их зарабатывать, сам готовить себе еду", - пояснил министр юстиции.

По его словам, в тюрьмах изменят и систему охраны по периметру.

В "модельной тюрьме" будет внедрена динамическая охрана, когда сотрудники пенитенциарной системы будут следить за безопасностью изнутри. Как в Европе, где повседневным занятием является игра заключенных и охранников в футбол.

"Мы полностью меняем все, что связано с системой исполнения уголовных наказаний. Там уже многие освобождены. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, не освобождаем людей просто так, мы освобождаем с тем, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется. Это тоже было сделано. Мы будем стремиться отвергать все, что нам не нужно, все, что не является эффективным, и все, что может быть заменено компьютером", - подчеркнул глава Минюста.

Напомним, ранее Малюська предлагал изменить в Украине условия пожизненного заключения.

СИЗО Министерство тюрьма ремонт камеры
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