В Николаеве мужчина попал в реанимацию из-за перестрелки

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На одной из улиц Николаева произошел конфликт между двумя мужчинами в результате которого, один из них начал стрелять в другого из огнестрельного оружия

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, потерпевший находился на ул. Пограничной, где у него возник конфликт с незнакомцем, во время которого тот достал пистолет и начал стрелять.

Мужчина пытался спрятаться за столбом, но неизвестный продолжил стрельбу и несколько раз попал в него. Раненый мужчина, дождавшись момента, смог отобрать пистолет у злоумышленника, после чего тот скрылся", - сообщили в полиции.

Оружие, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Пострадавший был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Стрелка правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева в ночь на 22 июня произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате происшествия ранения получили двое людей.