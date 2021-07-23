В Украине снова вакцинировали рекордное количество украинцев за сутки
В Украине за 22 июля против коронавируса вакцинировано 139 441 человека. Одну дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированные - 63 272 человека
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
С начала вакцинальной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу - 2 920 066 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы -1 619 131 человек.
Всего проведено 4 539 197 прививок.
В течение суток работали:
- 743 мобильные бригады;
- 2 672 пункта прививки;
- 171 центр вакцинации.
Напомним, 21 июля вакцинировано против COVID-19 было 120 090 человек.
Ранее в Минздраве рассказали, при каких условиях можно сочетать COVID-вакцины.
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