Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника

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Во вторник, 20 июля, на Донбассе боевики совершили 12 обстрелов и дважды запускали БПЛА

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Враг открывал огонь в районе Водяного, что на Приазовье, неподалеку Марьинки и возле Авдеевки.

Также оккупанты обстреливали наши позиции вблизи населенных пунктов Зайцевое и Старогнатівки, у Гранитного противник применял вооружение БМП-1.

"В районе поселка Пески российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов. Неподалеку Прицепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия", - рассказали в штабе ООС.

Также на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, а возле населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 21 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, 19 июля в районе проведения операции Объединенных сил боевики трижды открывали огонь.