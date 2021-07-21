У зоні ООС на вибухівці підірвався український боєць
У зоні операції Об’єднаних сил внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої поранено українського військовослужбовця
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ” у Facebook, передає RegioNews.
Сьогодні, 21 липня,.. внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення, - повідомили в угрупуванні.
Вказано, що воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
Як повідомлялося сьогодні, окупанти на Донбасі поранили українського захисника. У вівторок, 20 липня, на Донбасі бойовики здійснили 12 обстрілів та двічі запускали БПЛА.