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21 июля 2021, 11:23 245

В Днепре произошел взрыв в многоэтажке

21 июля 2021, 11:23 245
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Фото: Нацполиция
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В Днепре произошел взрыв в доме в Соборном районе города

Об этом сообщили в Днепровском районном управлении полиции, пишет RegioNews.

Правоохранители находятся на месте происшествия. В результате взрыва пострадавших нет.

Сообщение о взрыве поступило около 7 утра. Он случился в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого.

В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.

Напомним, недавно в Черкасской области взрыв уничтожил жилой дом.

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