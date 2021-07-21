В Днепре произошел взрыв в многоэтажке

Фото: Нацполиция

В Днепре произошел взрыв в доме в Соборном районе города

Об этом сообщили в Днепровском районном управлении полиции, пишет RegioNews.

Правоохранители находятся на месте происшествия. В результате взрыва пострадавших нет.

Сообщение о взрыве поступило около 7 утра. Он случился в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого.

В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.

Напомним, недавно в Черкасской области взрыв уничтожил жилой дом.