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20 июля 2021, 18:05 141

СБУ нашла схрон со снарядами в бывшем окопе боевиков

20 июля 2021, 18:05 141
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Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины обнаружила на Луганщине схрон с артснарядами в бывшем окопе боевиков

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

Отмечается, что тайник находился вблизи одного из поселков в Щастинском районе Луганской области.

Во время осмотра правоохранители обнаружили:

• 116 артиллерийских снарядов;

* 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5;

* 13 запалов УЗРГМ-2.

16 июля СБУ нашла схрон боевиков "Л\ДНР" для диверсий и тайник с оружием вблизи аэропорта "Запорожье"

СБУ боевики Луганщина снаряды Граната

 
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