СБУ нашла схрон со снарядами в бывшем окопе боевиков
Служба безопасности Украины обнаружила на Луганщине схрон с артснарядами в бывшем окопе боевиков
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.
Отмечается, что тайник находился вблизи одного из поселков в Щастинском районе Луганской области.
Во время осмотра правоохранители обнаружили:
• 116 артиллерийских снарядов;
* 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5;
* 13 запалов УЗРГМ-2.
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