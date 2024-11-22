В Одесской области судили сирийца, который организовал масштабное производство поддельных духов

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

Организатором незаконного бизнеса является уроженец Сирии. По данным следствия, мужчина привлек к незаконной деятельности нескольких подельников, в том числе граждан Украины.

Продавали поддельную парфюмерию по всей территории Украины оптовыми партиями и в розницу через интернет-сайты, телеграмм-каналы и в торговых точках рынка "7 километр". Общая стоимость арестованного имущества – более 115 млн. грн.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности директора сроком на 1 год без конфискации имущества. В то же время, он был освобожден от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием 2 года.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили жителя Одессы, наладившего нелегальное производство кофе в антисанитарных условиях. Из незаконного оборота изъяли 684 кг продукции более чем на 1,5 млн грн.