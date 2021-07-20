Сутки в ООС: семь нарушений "тишины" и пролет вражеского беспилотника

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки российские оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди наших защитников нет, - отмечают в штабе.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ по установленному координационному механизму.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 262 взрывоопасных предмета.

Как сообщалось, в понедельник, 19 июля, в районе проведения операции Объединенных сил боевики трижды открывали огонь, в ВСУ без потерь.