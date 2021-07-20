Доба в ООС: сім порушень "тиші" і проліт ворожого безпілотника

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Мар’їнки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед наших захисників немає, - зазначають у штабі.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ за встановленим координаційним механізмом.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 262 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося, у понеділок, 19 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики тричі відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат.