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В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев
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19 июля 2021, 08:31 4

В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев

19 июля 2021, 08:31 4
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Фото из открытых источников
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В Украине обнаружили 18 июля 182 новых случая коронавируса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 307 человек, умерли пять пациентов, выздоровели 187 человек.

За сутки протестировали методом ПЦР - 9 587 человек, методом ИФА -1 613 человек, экспресс-тестами - 5 770 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что в Украине в ближайшее время могут усилить карантин.

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