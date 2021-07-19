В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 307 человек, умерли пять пациентов, выздоровели 187 человек.

За сутки протестировали методом ПЦР - 9 587 человек, методом ИФА -1 613 человек, экспресс-тестами - 5 770 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что в Украине в ближайшее время могут усилить карантин.