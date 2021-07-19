В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев
В Украине обнаружили 18 июля 182 новых случая коронавируса
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 307 человек, умерли пять пациентов, выздоровели 187 человек.
За сутки протестировали методом ПЦР - 9 587 человек, методом ИФА -1 613 человек, экспресс-тестами - 5 770 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
Напомним, ранее в СНБО заявили, что в Украине в ближайшее время могут усилить карантин.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране