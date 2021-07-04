В Украине все области соответствуют "зеленой" зоне карантина, - Минздрав

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Все области Украины и столица остаются на зеленом уровне эпидемической опасности

Такие данные обнародованы на сайте Минздрава, пишет RegioNews.

По данным ведомства, в Украине уровень заболеваемости составляет 21 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В то же время в столице он составляет 79 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций по Украине по состоянию на 3 июля составил 7,5 на 100 тыс. населения за определенного показателя 60 на 100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом по состоянию на субботу была на уровне 8% при предельном показателе 65%. Уровень загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у почти 400 больных.