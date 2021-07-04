14:52  04 июля
В Украине все области соответствуют "зеленой" зоне карантина, - Минздрав
11:14  04 июля
Грозы и дожди в Украине обесточили более 20 населенных пунктов
10:04  04 июля
Боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
04 июля 2021, 14:52 99

В Украине все области соответствуют "зеленой" зоне карантина, - Минздрав

04 июля 2021, 14:52 99
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Все области Украины и столица остаются на зеленом уровне эпидемической опасности

Такие данные обнародованы на сайте Минздрава, пишет RegioNews.

По данным ведомства, в Украине уровень заболеваемости составляет 21 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В то же время в столице он составляет 79 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций по Украине по состоянию на 3 июля составил 7,5 на 100 тыс. населения за определенного показателя 60 на 100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом по состоянию на субботу была на уровне 8% при предельном показателе 65%. Уровень загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у почти 400 больных.

коронавирус Украина Киев карантин Минздрав

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua