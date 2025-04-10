В Ровно спасатели помогли медикам достать арматуру из ноги мужчины
В среду, 9 апреля, в Ровно в приемное отделение городской больницы привезли мужчину с тяжелой травмой – он случайно натолкнулся на металлическую арматуру
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Ситуация была чрезвычайно критичной, и врачи обратились за помощью к спасателям.
Чрезвычайщики совместно с медиками с помощью гидравлического инструмента максимально осторожно освободили ногу пострадавшего из металлической ловушки.
В дальнейшем 42-летнего мужчину еще прооперировали.
Осторожно, чувствительные кадры!
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