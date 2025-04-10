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10 апреля 2025, 01:18

В Ровно спасатели помогли медикам достать арматуру из ноги мужчины

10 апреля 2025, 01:18
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фото: скриншот с видео
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В среду, 9 апреля, в Ровно в приемное отделение городской больницы привезли мужчину с тяжелой травмой – он случайно натолкнулся на металлическую арматуру

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Ситуация была чрезвычайно критичной, и врачи обратились за помощью к спасателям.

Чрезвычайщики совместно с медиками с помощью гидравлического инструмента максимально осторожно освободили ногу пострадавшего из металлической ловушки.

В дальнейшем 42-летнего мужчину еще прооперировали.

Осторожно, чувствительные кадры!

Напомним, ранее в Одессе в областной клинической больнице была проведена уникальная операция по имплантации электрода в сердце 6-месячного ребенка.

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спасатели медики Ровно Операция спасение арматура
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