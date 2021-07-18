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Доба на Донбасі: 13 порушень режиму "тиші" за попередню добу, один обстріл – від початку нового дня
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18 липня 2021, 10:12 16

Доба на Донбасі: 13 порушень режиму "тиші" за попередню добу, один обстріл – від початку нового дня

18 липня 2021, 10:12 16
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Фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 17 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу Чермалика противник обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти тричі вели вогонь з озброєння БМП-1, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської-Федерації застосовували артилерію калібру 122-мм.

У районі селища Піски ворог тричі обстрілював позиції Збройних Сил з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

А неподалік Новозванівки російські окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В результаті ворожих обстрілів 2 військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Станом на 7 годину ранку, 18 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, повідомляють у штабі.

Про всі факти порушень з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділи поліції зведених загонів перевірили 4442 транспортних засобів, 4237 осіб, з яких 4124 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялись 2 особи. Виявлено 34 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 19 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1257 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 1358 осіб. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" – 2 та 1 відповідно.

Як повідомлялося, вчора рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу в зоні ООС. В зоні проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу в районі селища Трьохізбенка.

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