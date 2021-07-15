В Сумах ввели комендантский час для детей
В Сумах депутаты горсовета ввели комендантский час для детей
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Отныне от 22:00 до 06:00 - время, когда ребенок, по мнению депутатов, должен отдыхать, а не гулять. Так, жителям города до 16 лет запрещено выходить на улицу без взрослых - хотя бы одного из родителей, законного представителя или же лица, что несет за него персональную ответственность.
В то же время работники развлекательных и торговых заведений в это время имеют право требовать у посетителей документы в подтверждение того, что им уже есть 16 лет. Если дети будут нарушать ограничения, то будут наказывать их родителей.
Напомним, что в Украине к лишению свободы ежегодно осуждают около 300 детей.
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