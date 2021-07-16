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16 июля 2021, 19:05 812

В Киеве планируют ввести электронные спецпропуска на транспорт в случае нового локдауна

16 июля 2021, 19:05 812
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Фото из открытых источников
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В Киеве планируют ввести электронные спецпропуски для проезда в гортранспорте в случае объявления нового локдауна.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу КГГА

По словам первого заместителя председателя КГГА Николай Поворозника, таким образом общественным транспортом в случае локдауну могут воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

"Одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является предотвращение больших скоплений людей, а следовательно – ограничение работы общественного транспорта. Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, уже в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом, мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", – прокомментировал Николай Поворозник.

Напомним, что в столице уже дважды вводили проезд в общественном транспорте по спецпропускам, однако в сети иногда предлагали купить разрешение на проезд в транспорте

КГГА локдаун Поворозник Николай спецпропуск транспорт

 
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