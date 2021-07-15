На Донбассе боевики ранили двух украинских военных
Двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения в четверг в результате обстрелов со стороны российских боевиков на Донбассе
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook, передает RegioNews.
Обстрелы продолжались в районе ОТУ "Север".
Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых удовлетворительное. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, вчера оккупанты на Донбассе снова ранили двух наших бойцов. В среду, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.