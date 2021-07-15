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Сутки в ООС: три обстрела, двое украинских бойцов ранены
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15 июля 2021, 14:33 103

На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

15 июля 2021, 14:33 103
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Фото из открытых источников
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Двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения в четверг в результате обстрелов со стороны российских боевиков на Донбассе

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook, передает RegioNews.

Обстрелы продолжались в районе ОТУ "Север".

Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых удовлетворительное. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера оккупанты на Донбассе снова ранили двух наших бойцов. В среду, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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