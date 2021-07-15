09:11  15 июля
В Украине снова стало больше новых COVID-больных: данные от Минздрава
13:15  15 июля
В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку
08:06  15 июля
Оккупанты на Донбассе снова ранили двух наших бойцов
UA | RU
UA | RU
15 июля 2021, 08:06 16

Оккупанты на Донбассе снова ранили двух наших бойцов

15 июля 2021, 08:06 16
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Оккупанты открывали огонь вблизи Луганского, Песков и в направлении Новогригорьевка.

Также были обстрелы вблизи Светлодарска, Водяного, что возле Донецка, и вблизи Красногоровки.

В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Старогнатовки - враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

"В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения. Состояние одного раненого удовлетворительное, другого – средней тяжести. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ", - отметили в штабе.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

15 июля на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 13 июля в ООС боевики убили одного и ранили семерых наших защитников.

Донбасс Украина война боевики оккупанты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua