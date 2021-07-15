Оккупанты на Донбассе снова ранили двух наших бойцов

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В среду, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Оккупанты открывали огонь вблизи Луганского, Песков и в направлении Новогригорьевка.

Также были обстрелы вблизи Светлодарска, Водяного, что возле Донецка, и вблизи Красногоровки.

В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Старогнатовки - враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

"В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения. Состояние одного раненого удовлетворительное, другого – средней тяжести. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ", - отметили в штабе.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

15 июля на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 13 июля в ООС боевики убили одного и ранили семерых наших защитников.