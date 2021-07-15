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На Донбасі бойовики поранили двох українських військових
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15 липня 2021, 14:33 102

На Донбасі бойовики поранили двох українських військових

15 липня 2021, 14:33 102
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Фото з відкритих джерел
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Двоє українських військовослужбовців зі складу об'єднаних сил отримали осколкові поранення в четвер унаслідок обстрілів з боку російських бойовиків на Донбасі

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook, передає RegioNews.

Обстріли тривали в районі відповідальності ОТУ "Північ".

Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, їх доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених задовільний. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, учора окупанти на Донбасі знову поранили двох наших бійців. У середу, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

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