В Киеве с 14 июля не действуют бумажные билеты в транспорте
В столице с 14 июля отменили бумажные проездные билеты в общественном транспорте
Как сообщили в пресс-службе Киевской горадминистрации, город перешел на электронные билеты, пишет RegioNews.
"Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля окончательно выйдут из обращения талоны на проезд, что можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты", - отметили в КГГА.
Отмечается, что для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или же купить QR-билет в:
- T-киосках;
- терминалах самообслуживания е-билета;
- терминалах Easy Pay;
- на станциях Киевского метрополитена;
- в приложении Киев цифровой.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 1 августа местами ограничат движение авто до 20-30 км / ч.