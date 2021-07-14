В Киеве с 14 июля не действуют бумажные билеты в транспорте

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В столице с 14 июля отменили бумажные проездные билеты в общественном транспорте

Как сообщили в пресс-службе Киевской горадминистрации, город перешел на электронные билеты, пишет RegioNews.

"Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля окончательно выйдут из обращения талоны на проезд, что можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты", - отметили в КГГА.

Отмечается, что для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или же купить QR-билет в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев цифровой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 1 августа местами ограничат движение авто до 20-30 км / ч.