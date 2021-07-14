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В Киеве с 14 июля не действуют бумажные билеты в транспорте
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14 июля 2021, 09:01 810

В Киеве с 14 июля не действуют бумажные билеты в транспорте

14 июля 2021, 09:01 810
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Фото из открытых источников
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В столице с 14 июля отменили бумажные проездные билеты в общественном транспорте

Как сообщили в пресс-службе Киевской горадминистрации, город перешел на электронные билеты, пишет RegioNews.

"Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля окончательно выйдут из обращения талоны на проезд, что можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты", - отметили в КГГА.

Отмечается, что для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или же купить QR-билет в:

  • T-киосках;
  • терминалах самообслуживания е-билета;
  • терминалах Easy Pay;
  • на станциях Киевского метрополитена;
  • в приложении Киев цифровой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 1 августа местами ограничат движение авто до 20-30 км / ч.

Украина Киев транспорт билеты Столица

 
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