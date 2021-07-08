На Закарпатье задержали пограничницу, которая незаконно оформляла загранпаспорта

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На Закарпатье задержали сотрудницу одного из подразделений Госпогранслужбы, которая за "вознаграждение" незаконно изготавливала загранпаспорта и оформляла иностранное гражданство

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным следствия, прикрываясь связями, женщина обещала содействовать в получении иностранного гражданства. В частности, вопреки установленной процедуре оформления, она "гарантировала" заказчикам его ускоренное изготовление.

Правоохранители задержали женщину во время получения очередной части "вознаграждения". Общая сумма взятки составляла 8 тысяч евро.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Чопском пограничном отряде разоблачили чиновника на организации трафика нелегалов в Евросоюз. Также его подозревают в том, что он, в сговоре с контрабандистами, наладил канал перемещения сигарет за границу.