На Киевщине в жутком ДТП погиб ребенок
В воскресенье, 11 июля, в Киевской области возле села Ревное Бориспольского района в результате аварии погибли два человека, среди которых - ребенок
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Авария произошла около 21:20. По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf превысил скорость и не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся на крышу.
В салоне находились десять человек, в том числе четверо детей. Два человека погибли, в том числе семилетняя девочка. Еще один взрослый - в критическом состоянии.
Напомним, на днях на Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и грузового автомобиля. В результате происшествия погибли два человека - водитель и пассажир мопеда.
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