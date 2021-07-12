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12 июля 2021, 08:37 222

На Киевщине в жутком ДТП погиб ребенок

12 июля 2021, 08:37 222
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Фото из открытых источников
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В воскресенье, 11 июля, в Киевской области возле села Ревное Бориспольского района в результате аварии погибли два человека, среди которых - ребенок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Авария произошла около 21:20. По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf превысил скорость и не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся на крышу.

В салоне находились десять человек, в том числе четверо детей. Два человека погибли, в том числе семилетняя девочка. Еще один взрослый - в критическом состоянии.

Напомним, на днях на Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и грузового автомобиля. В результате происшествия погибли два человека - водитель и пассажир мопеда.

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