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12 июля 2021, 14:55 13

Разумков предлагает подумать о лишении мандата депутатов за езду в нетрезвом состоянии

12 июля 2021, 14:55 13
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Фото з відкритих джерел
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывается за необходимость закрепления в украинском законодательстве нормы, которая бы позволяла лишать народного депутата мандата за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Как пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом руководитель парламента заявил во время согласительного совета руководителей фракций и групп.

Спикер напомнил, что на сегодняшний день, депутат может лишиться мандата после приговора суда по уголовному делу, однако не в случае составления административного протокола на него за вождение в нетрезвом состоянии.

"Закон должен быть один для всех... Сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы могла действительно очищать Верховную Раду от таких поступков как вождение народными депутатами транспорта в нетрезвом виде, действий таких коллег. Я думаю, что нам также надо поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующие изменения", - сказал Разумков

В то же время на брифинге после заседания согласительного совета Разумков подчеркнул, что объективно внести подобные изменения в законодательство будет сложно, поскольку необходимо вносить изменения и в Конституцию.

"К сожалению, в этом плане закон один для всех, и за такие поступки нет уголовной ответственности, которая бы была основанием, и внести такие изменения в законодательство объективно будет сложно, потому что это даже изменения в Конституцию", - отметил спикер.

Внефракционный народный депутат Александр Юрченко, 8 июля совершил ДТП во Львове и анализы подтвердили его наркотическое опьянение. Позже первый заместитель фракции "Слуга народа" и глава одноименной партии Александр Корниенко призвал Юрченко сложить мандат.

Юрченко был избран в Верховную Раду текущего созыва от партии "Слуга народа", но после скандала со взяткой из фракции был исключен.

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