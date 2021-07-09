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09 июля 2021, 09:59 52

В Украине за сутки вакцинировали более 109 тысяч человек от COVID

09 июля 2021, 09:59 52
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Фото: из открытых источников
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В Украине за минувшие сутки вакцинировано против COVID 109 160 человек. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированные - 64 344 человека

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава,

Так, в течение суток работали: 724 мобильные бригады, 1 525 пунктов прививки, 35 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу - 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 082 602 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 306 008 прививок", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 июля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

Ранее сообщалось, что с начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 3 миллионов прививок.

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