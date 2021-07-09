COVID в Украине: за сутки зафиксировано 655 случаев заражения

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В Украине за 8 июля обнаружили 655 больных на коронавирус. Наибольшее количество новых случаев болезни в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 203 новых случая, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (62), Донецкая (46), Киевская (42) и Львовская (39) области.

Всего за сутки госпитализировали 396 человек, умерли - 12, выздоровели - 885 человек. Среди заболевших за сутки - 31 ребенок и 37 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 18 341 человек, методом ИФА - 7 954 человека, экспресс-тестами - 15 312 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 240 246 человек, из них 2 176 110 человек выздоровели, 52 572 человека умерли.

Напомним, в Минздраве объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и ковидными сертификатами.