Во Львове водитель на скорости влетел в помещение коммунального предприятия: есть потерпевшие
Во Львове водитель за рулем легкового автомобиля Маzda задел автомобиль Ford, а затем на скорости влетел в помещение коммунального предприятия.
Как пишет Regionews со ссылкой на ТСН, момент аварии зафиксирован на камерах наблюдения.
В результате удара Ford выехал на тротуар, а Маzda разгромила стену здания.
По словам очевидцев, во время аварии в здании коммунального предприятия был охранник. Он не пострадал. Также уцелели оба водителя.
Двух пассажиров Маzda с травмами отвезли в больницу. Причину аварии полиция выясняет.
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