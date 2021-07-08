08:49  08 июля
Коронавирус обнаружили еще у 600 украинцев
09:16  08 июля
В полиции показали видео задержания "голосеевского стрелка"
08:09  08 июля
Сутки в ООС: осколочные ранения получил украинский защитник
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 11:25 7

Во Львове водитель на скорости влетел в помещение коммунального предприятия: есть потерпевшие

08 июля 2021, 11:25 7
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Во Львове водитель за рулем легкового автомобиля Маzda задел автомобиль Ford, а затем на скорости влетел в помещение коммунального предприятия.

Как пишет Regionews со ссылкой на ТСН, момент аварии зафиксирован на камерах наблюдения.

В результате удара Ford выехал на тротуар, а Маzda разгромила стену здания.

По словам очевидцев, во время аварии в здании коммунального предприятия был охранник. Он не пострадал. Также уцелели оба водителя.

Двух пассажиров Маzda с травмами отвезли в больницу. Причину аварии полиция выясняет.

уголовное дело полиция авария камеры здание

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua