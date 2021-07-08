Во Львове водитель на скорости влетел в помещение коммунального предприятия: есть потерпевшие

Во Львове водитель за рулем легкового автомобиля Маzda задел автомобиль Ford, а затем на скорости влетел в помещение коммунального предприятия.

Как пишет Regionews со ссылкой на ТСН, момент аварии зафиксирован на камерах наблюдения.

В результате удара Ford выехал на тротуар, а Маzda разгромила стену здания.

По словам очевидцев, во время аварии в здании коммунального предприятия был охранник. Он не пострадал. Также уцелели оба водителя.

Двух пассажиров Маzda с травмами отвезли в больницу. Причину аварии полиция выясняет.