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07 июля 2021, 18:06 672

В Украине могут заставить заведения работать по COVID-сертификатам

07 июля 2021, 18:06 672
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Фото из открытых источников
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Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер допустил, что во время локдаунов заведения смогут работать по сертификатам вакцинации

Как пишет RegioNews, об этом сообщает канал "Дом".

"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, у которых есть вакцинированный персонал или посетители. Например, спортзал... Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать для того, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", - заявил Кучер.

Он отметил, что у украинцев будет больший стимул вакцинироваться от коронавируса.

"Далее получить сертификат и в дальнейшем во время локдауна иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу", - подчеркнул заместитель министра.

Напомним, что с начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 3 миллионов прививок.

коронавирус Украина вакцина спорт вакцинация

 
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