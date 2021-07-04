СБУ и посольство Израиля провели в Киеве антитеррористические учения
Служба безопасности Украины совместно с Посольством Государства Израиль в Украине провела антитеррористические учения в Киеве
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Тренировки состоялись в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского, участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной власти.
"Был отработан механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы", - отмечается в сообщении.
По легенде учений, условные "террористы" захватили в заложники Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль и верующих в помещении синагоги.
"Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях. В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили всех заложников и задержали условных "террористов", - рассказали в ведомстве.
Напомним, в июне В Николаевской области прошли антитеррористические учения.