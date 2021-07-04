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04 июля 2021, 16:10 163

СБУ и посольство Израиля провели в Киеве антитеррористические учения

04 июля 2021, 16:10 163
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Фото: Сайт СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с Посольством Государства Израиль в Украине провела антитеррористические учения в Киеве

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Тренировки состоялись в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского, участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной власти.

"Был отработан механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы", - отмечается в сообщении.

По легенде учений, условные "террористы" захватили в заложники Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль и верующих в помещении синагоги.

"Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях. В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили всех заложников и задержали условных "террористов", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в июне В Николаевской области прошли антитеррористические учения.

СБУ Киев учения антитеррористические учения Столица

 
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