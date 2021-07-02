В рамках учений Sea Breeze 2021 водолазная составляющая является крупнейшей за всю историю учений

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В Одессе в рамках украинско-американских учений Sea Breeze 2021 более чем 130 военных водолазов из шести стран работают вместе в одной команде. Дайверы проверяют оборудование, готовятся к погружению и передают опыт друг другу

Об этом сообщает АрмияInform, передает RegioNews.

Как отметил начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Нестеров, в этом году водолазная составляющая является крупнейшей за всю историю учений. В частности, работают военные водолазы из 9 различных подразделений шести стран. От Украины привлечено около полусотни дайверов. Среди них как представители Военно-Морских Сил ВС Украины и других военных формирований.

Мы обустроили 5 учебных мест. На первом занимаются планированием и проведением судоподъемной операции. Второе учебное место расположено на базе Водолазной школы. Здесь работают представители Латвии и подразделение по разминированию ВМС США. Они отрабатывают вопросы по поиску, идентификации и уничтожению взрывоопасных предметов как на суше, так и под водой, в частности, на гидротехнических сооружениях и на подводной части корпусов кораблей. На третьей позиции по тому же направлению работают представители Канады и Польши. Во время работы водолазы используют гидролокаторы бокового обзора, подводные ручные сонары, различные типы снаряжения, а также интегрируются в одни международные водолазные правила, ‒ рассказывает Нестеров.

Относительно четвертого учебного места, то оно представлено медицинской станцией, где в контейнере расположена барокамера, предназначенная для оказания медицинской помощи дайверу в случае выявления профессиональных заболеваний. Пятая учебная точка расположена в тактических классах Водолазной школы, где участники учений закрепляют теоретическую часть.

По словам офицера, украинские участники водолазной составляющей поделены на 5 групп, которые ежедневно меняют учебное место, чтобы каждый мог попробовать окунуться с разным оборудованием, поработать с разной техникой и инструментами.

В целом, как отметил Алексей Нестеров, первая неделя — это подготовительная часть, во время которой военные водолазы знакомятся между собой, происходит их слаживания, они обсуждают правила, работают с различным снаряжением, то есть отрабатывают все необходимые элементы, чтобы во время активной фазы учения быть готовыми выполнить вводные, которые поступят из штаба руководства Sea Breeze 2021.

Впереди водолазов ждет общая задача.

Как сообщалось, 28 июня учения Sea Breeze 2021 стартовали в Одессе. Официальная церемония открытия учений "Си Бриз-2021" (Sea Breeze) прошла в отеле "Бристоль", учения с участием около 30 стран продлятся до 10 июля и пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.