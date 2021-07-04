В Украине снова почти 400 новых COVID-больных
В Украине за прошедшие сутки выявили 377 новых случаев коронавируса, что на 327 случаев меньше, чем накануне
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Минздрава.
В частности, заболели 11 детей и 5 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы - 460 человек, летальных исходов – 10, выздоровело – 526 человек.
Осуществлено тестирований за сутки – 27 979 (в частности методом ПЦР-14 229, методом ИФА-3 345), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 10 405.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 237 553 человека, выздоровело – 2 171 182 человека, летальных случаев – 52 470.
Напомним, ранее сообщалось, что показатели уже трех областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина.
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