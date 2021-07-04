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04 липня 2021, 10:39 85

В Україні знову майже 400 нових COVID-хворих

04 липня 2021, 10:39 85
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Фото з відкритих джерел
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В Україні минулої доби виявили 377 нових випадків коронавірусу, що на 327 випадків менше, ніж напередодні

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт МОЗ.

Зокрема, захворіли 11 дітей та 5 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 460 осіб, летальних випадків – 10, одужало – 526 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 27 979 (зокрема методом ПЛР – 14 229, методом ІФА – 3 345), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 405.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 237 553 особи, одужало – 2 171 182 особи, летальних випадків – 52 470, проведено ПЛР-тестувань – 10 915 176.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що показники вже трьох областей України не відповідають "зеленій" зоні карантину.

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